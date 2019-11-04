Председатель правительства России Дмитрий Медведев, выступая на саммите АСЕАН в Бангкоке, рассказал об успехах России в цифровой экономике.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев, выступая на саммите АСЕАН в Бангкоке, рассказал об успехах России в цифровой экономике. По словам премьера, 85 процентов россиян пользуются мобильным интернетом, а, в целом, РФ занимает пятое место в мире по числу владельцев смартфонов. За российских специалистов бьются мировые гиганты: Google, Apple, Huawei, дополнил Медведев.Россия стремится устранить цифровое неравенство внутри страны, учитывая необходимые меры по кибербезопасности. Российская IT-промышленность входит в нацпрограмму "Цифровая экономика, пишет РИА Новости.Сделать повседневную жизнь россиян более вовлеченной в цифровые технологии помогает низкая стоимость мобильного интернета, сказал Медведев."У нас весьма доступный безлимитный трафик среди развитых государств - по стоимости он в девять раз ниже, чем в Японии, в 14 раз дешевле, чем в США и в 17 - чем в Республике Корея", — заявил глава правительства России.