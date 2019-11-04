В субботу, 2 ноября, в России прошёл международный чемпионат по игре FIFA.

2 ноября в Мурманской области прошёл международный турнир по киберфутболу "Кубок Никеля". Восемь известных профессиональных киберфутболистов из России, Норвегии и Финляндии встретились в посёлке Никель, чтобы показать свой уровень игры в FIFA. В финал турнира пробились два российских игрока, победу в упорной схватке одержал Артём Халилов. Серебро турнира получил один из самых популярных игроков России Роберт Фахретдинов, известный под никнеймом Ufenok77, киберспортсмен признался, что атмосфера на турнире была очень дружеской."Все игроки знакомы друг с другом, со всеми я играл либо в онлайне, либо где-то на турнирах в Москве, а со Sn1pGuy, который из Финляндии приехал, мы даже были вместе в Лондоне на турнире. Уровень матчей на "Кубке Никеля" хороший, хотя, в целом, я просто приехал получать удовольствие от игры", – подчеркнул Фахретдинов.Иностранные гости также остались довольны организацией мероприятия. Генеральный секретарь Федерации киберспорта Норвегии Джек Холанд отметил: "В России очень много классных игроков. Мы довольны результатом, хоть и должны были, конечно, пройти в финал, но не в этот раз. Россияне сыграли очень хорошо. Проведение таких турниров, приглашение иностранных гостей – все это действительно помогает развивать наш спорт".Настоящую футбольную атмосферу поддерживали известные спортивные журналисты Карен Адамян и Роман Нагучев. Помимо игр профессионалов на площадке также прошёл любительский турнир. Принять участие в нём могли все желающие – независимо от пола, возраста и уровня мастерства.Не обошлось и без рекордов: "Кубок Никеля" стал самым северным киберспортивным турниром в России. Советник президента Федерации компьютерного спорта России Алексей Шемякин рассказал, почему турнир был организован именно в Никеле: "Партнёр данного мероприятия – "Норникель", он, конечно же, заинтересован в том, чтобы такое новое интересное направление, молодежное, развивалось в тех регионах, в которых он представлен. Ну и, в том числе, хотелось показать, что даже в столь удалённых уголках нашей родины могут проходить соревнования, в которых будут участвовать известные спортсмены".Заместитель генерального директора АО "Кольская ГМК" Максим Сурденко считает, что к киберкультуре сейчас особое отношение: "Сейчас очень многие уделяют этому внимание, и я думаю, что это спорт будущего. При том, что этот спорт позволяет без ограничений, любому принять участие в данных соревнованиях".Для гостей "Кубка Никеля" работала также свободная игровая зона с приставками, настольный футбол, VR-развлечения, а в дискуссионной мастерской выступили организатор Кубка и Чемпионата России по интерактивному футболу Алексей Кушниренко и известный видеоблогер Максим Гутник, известный как GoodMax."Киберспорт я воспринимаю как очень позитивное направление, потому что, играя в игры, ты развиваешь командное мышление, а это очень важный фактор. Ты начинаешь мыслить по-другому, и я рад, что ребята играют в эти игры, развиваются, это идёт только на пользу", – заявил Гутник.Как отметила руководитель проектов департамента общественных связей "Норникеля" Занда Буслова: "Социокультурные события международного масштаба не только улучшают качество жизни и досуга в городах нашей деятельности, но и дают развитие новым бизнес-направлениям, это очень важно для моногородов. Кроме того, Никель – уникальное место, мы граничим с Норвегией, Финляндией, такие события работают и на укрепление нашего добрососедства. Когда федерация предложила такой проект, мы точно знали, где это мероприятие проводить".