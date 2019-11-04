Экс-солистка ВИА Гры рассказала, как из-за халатности медиков она чуть не потеряла ребенка. Мише Романовой до сих пор больно вспоминать произошедшее.

Экс-солистка"ВИА Гры" рассказала, как из-за халатности медиков она чуть не потеряларебенка. Мише Романовой до сих пор больно вспоминать произошедшее.Нескольколет назад вокалистка обратилась в клинику пластической хирургии. Артисткахотела сделать красивый бюст.МишаРоманова сдала все необходимые анализы, показала результаты врачам. Хирурги соспокойным сердцем положили бывшую участницу "ВИА Гры" на операционный стол. Ужепосле процедуры артистка узнала, что все это время была беременна. Звезда могла потерять ребенка."В тотмомент у меня просто не укладывалось в голове, как это возможно! Конечно, япоехала в клинику и увидела врача, у которого дрожали руки. А врач-анестезиологпросто начал меня утешать и говорить, что в этом нет ничего страшного, и такиеслучаи бывают. Я хочу предупредить всех женщин, которые имеют такие женамерения, не доверять врачам на сто процентов, потому что никто не застрахованот их халатности", – поделилась в личном "Инстаграм".Какпризнается вокалистка, эта ситуация ее очень испугала. Однако больше экс-артистка"ВИА Гры" страшится того, что произошедшее может повториться с кем-то другим.31 Окт 2019 в 6:48 PDT"Доверяйте,но перепроверяйте тысячу раз. Помните, что ваша жизнь и здоровье никого неволнуют больше вас самих", – отметила Пословам певицы, сегодня она освободилась от прошлого. Она живет ради сына.