Российские шорт-трекисты завоевали золотые медали в эстафете на первом этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в американском Солт-Лейк-Сити. Мужская сборная России финишировала первой с результатом 6 минут 43,662 секунды.

Российские шорт-трекисты завоевали золотые медали в эстафете на первом этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в американском Солт-Лейк-Сити. Мужская сборная России финишировала первой с результатом 6 минут 43,662 секунды.Второе место заняли представители Южной Кореи (6 минут 43,743 секунды). Тройку лучших замкнули канадские шорт-трекисты (6.43,883). Золото в составе сборной России завоевали Виктор Ан, Даниил Ейбог, Семен Елистратов и Павел Ситников.В женской эстафете победу праздновала сборная Китая. Вторыми стали кореянки, а бронзу взяли представительницы Канады. Сборная России не смогла пробиться в главный финал соревнований.