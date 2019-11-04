Ночь искусств в Суздале- с музейным звучанием и содержанием посетили сотни человек. И для каждого она стала временем встречи с прекрасным, ночью сюрпризов и открытий.

Ночь искусств открывает мужская хоровая капелла Благовест. Давние друзья Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Звучат произведения, которые давно ушли в народ романсы, духовная музыка. Солист и хормейстер Олег Привалов рассказывает: особенные эмоции- и у самих артистов. Площадка-главный храм Спасо- Евфимиевой обители. Спасо-Преображенский собор. Памятник русского зодчества 16-ого столетия. Своды храма украшают великолепные фрески кисти знаменитого мастера Гурия Никитина и его артели.Олег Привалов солист, хормейстер мужской хоровой капеллы "Благовест":"Нисходит благодать Божия. Звучание в этой великолепнейшей акустике, звучание духовной музыки- оно до дрожи. Даже у нас. Столько лет мы это исполняем. Столько лет именно здесь, но каждый раз с дрожью в коленках мы поём и выходим со сцены"Монастырь, основанный в далёком 1352-ом, в веке двадцатом стал обителью истории. Знаковым музейным комплексом. Ночь искусств собрала людей из разных городов. Всех, кто чтит традиции.Милена Волкова гость Ночи искусств:"Внутреннее состояние такое- возвышенное. Не только в связи с праздником, может быть, с местом с этим, это собор, место святое. И город такой, замечательно"Музыка ветра, слёзы дождя, вальс листьев, сказки арфы... Ещё один подарок гостям музея- выступление ансамбля Элизбар энд Энн СЭннат Соединение эпох, стилей, музыкальных культур. Мультиинструменталист Элизбар- вместе со своей командой привёз в Суздаль специальную программу. Коллектив выступил в Трапезной палате Успенской церкви.А в самой Успенской церкви в этот вечер выставлены раритеты. Открытое хранение мебели. Столовая, кабинетная, парадная, мебель для отдыха. Презентовала экспозицию руководитель музейной империи;Светлана Мельникова. По словам гендиректора, это- и демонстрация уникальных фондов , и одновременно- искусствареставраторов по дереву. Есть в зале- и место подлинным историческим детективам. Гарнитур с роскошной шёлковой обивкой- из имения Владимира Храповицкого в Муромцеве. Историкам удалось доказать этот факт. Мебель, отмечает Мельникова, находилась в жутком состоянии, но получилось дать ей второе рождение. Воссоздать оббивку помог единственный лоскут ткани- с внутренней стороны дивана. Спецзаказ был сделан в Индии.Светлана Мельникова генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: "Мы всё-таки верим и надеемся, что рано или поздно Муромцево будет восстановлено. Даже неважно, если это будем не мы. Главное, чтобы это случилось, та самая ткань она очень высокого качества, это натуральный шёлк-она может служить великолепным дополнением интерьера"Кстати, узнать родословную каждого предмета на выставке можно с помощью интерактивного экрана. В открытом хранении коллекции мебели, которая насчитывает 6 тысяч единиц представлены и музыкальные инструменты. К примеру, вот эта фисгармония конца 19-ого столетия. Фисгармония из семейства гармоник. И звучала она по типу органа. Увы, сейчас инструмент безмолвен, рассказывает Мария Кондакова, хранитель коллекции. Для посетителей она провела вечернюю экскурсию.Мария Кондакова хранитель коллекции мебели Владимиро-Суздальского музея-заповедника: "В этом пространстве собраны предметы, датируемые концом 17-ого и началом 20-ого века. Такой обширный диапазон. Мы можем проследить развитие мебельного искусства"Юлия Кулешова гость Ночи искусств (г. Иваново):"В первый раз мы это видим, это чудесная возможность увидеть то, что было давно"Татьяна и Марина Стужины гости Ночи искусств(г. Суздаль): "Это возможность в нашем городе прикоснуться к разным видам искусства,увидеть что-то новое"Ночь искусств в Суздале- с музейным звучанием и содержанием посетили сотни человек. И для каждого она стала временем встречи с прекрасным, ночью сюрпризов и открытий.Мария Платанюк, Максим Котов Вести-Владимир