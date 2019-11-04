Аналитики сравнили среднюю зарплату и ипотечные платежи в различных российских регионах и выяснили, где лучше всего брать квартиру в ипотеку.

Наиболее благоприятные условия для покупки квартиры в ипотеку – на Урале. На втором месте по доступности ипотечных кредитов – Центральная Россия, замыкает тройку Сибирь, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.Средний ежемесячный платеж по ипотечному кредиту в Уральском федеральном округе составляет 42% от зарплаты. В Москве и на юге России – 60%.Проще всего выплачивать ипотеку жителям Сургута, Миасса и Сыктывкара – на севере высокие зарплаты и недорогое жилье. Дороже всего ипотека обойдется жителям Химок, Сочи и Калининграда.