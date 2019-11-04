Рыбные консервы могут благотворно влиять на здоровье, но при правильном употреблении. Специалист рассказал о пользе и вреде этого продукта.

Рыбные консервы могут благотворно влиять на здоровье, но при правильном употреблении. Специалист рассказал о пользе и вредеэтого продукта.Врач-диетолог Федеральногоисследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцеваотмечает,что рыба, даже консервированная, содержит незаменимые кислоты Омега-3, такжевитамины групп D и В, фосфор, кальций, селен и цинк. Эти микроэлементы полезны для сердечно-сосудистой, кроветворной, нервной и иммунной системорганизма.В консервах также много белка.Особенно им богат тунец. Эта рыба низкокалорийна, но в ней мало полезныхполиненасыщенных Омега-3 жирных кислот. Чего не скажешь о консервированнойсайре, горбуше или кальмарах. Там содержание Омега-3 от двух до десяти раз больше, чем втунце.Медик советует людям старше 40 летотдавать предпочтение салатам с более жирными консервами. Однако естьограничения – рыба должна быть в собственном соку."Я бы не советовала в томатном соусе, со вкусовыми добавками, с растительным маслом. В нихсоотношение Омега-3 и Омега-6 жирных кислот (из растительного масла) можетизменяться", – отмечает Татьяна Солнцева.По словам диетолога, есть каждый деть нельзя, так как в них много соли. Например, в одной банкеконсервированной рыбы может содержаться суточная ее норма. Также стоитпомнить, что в больших хищных рыбах (тунец, акула, рыба-меч, марлин) многортути. Ядовитое соединение не испаряется при заморозке и кулинарнойобработке. Такую рыбу нельзя есть беременным и детям, об этом сообщает .