Рыбные консервы могут благотворно влиять на здоровье, но при правильном употреблении. Специалист рассказал о пользе и вреде
этого продукта.
Рыбные консервы могут благотворно влиять на здоровье, но при правильном употреблении. Специалист рассказал о пользе и вреде
этого продукта.
Врач-диетолог Федерального
исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева
отмечает,
что рыба, даже консервированная, содержит незаменимые кислоты Омега-3, также
витамины групп D и В, фосфор, кальций, селен и цинк. Эти микроэлементы полезны для сердечно-сосудистой, кроветворной, нервной и иммунной систем
организма.
В консервах также много белка.
Особенно им богат тунец. Эта рыба низкокалорийна, но в ней мало полезных
полиненасыщенных Омега-3 жирных кислот. Чего не скажешь о консервированной
сайре, горбуше или кальмарах. Там содержание Омега-3 от двух до десяти раз больше, чем в
тунце.
Медик советует людям старше 40 лет
отдавать предпочтение салатам с более жирными консервами. Однако есть
ограничения – рыба должна быть в собственном соку.
"Я бы не советовала в томатном соусе, со вкусовыми добавками, с растительным маслом. В них
соотношение Омега-3 и Омега-6 жирных кислот (из растительного масла) может
изменяться", – отмечает Татьяна Солнцева.
По словам диетолога, есть каждый деть нельзя, так как в них много соли. Например, в одной банке
консервированной рыбы может содержаться суточная ее норма. Также стоит
помнить, что в больших хищных рыбах (тунец, акула, рыба-меч, марлин) много
ртути. Ядовитое соединение не испаряется при заморозке и кулинарной
обработке. Такую рыбу нельзя есть беременным и детям, об этом сообщает .