Очевидцы сообщают, что поджог совершил посетитель клуба

Пожар произошел на входе в караоке-клуб «Сири» на Большой Московской улице в центре Владимира, очевидцы в социальной сети.Сообщение о пожаре поступило в ночь на 3 ноября. По предварительным данным, никто не пострадал. Пожар был ликвидирован.Очевидцы сообщают, что вход в караоке-клуб поджег один из посетителей, которого выгнали из-за «разборок». Предполагаемый поджигатель попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что ко входу подошел мужчина с пятилитровой бутылкой с какой-то жидкостью, после этого на крыльце вспыхнуло пламя.