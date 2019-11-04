Подруга и коллега Ксении Бородиной Ольга Орлова впервый прокомментировала слухи о ее романе с женатым. Телеведущая обрушилась на журналистов.

Подруга и коллега Ксении Бородиной Ольга Орлова впервый прокомментировала слухи о ее романе с женатым. Телеведущая обрушилась на журналистов.Последнюю неделю СМИ много писали о конфликте между Ксенией Бородиной и Ольги Орловой, который за время работы на "Доме-2" стали настоящими подругами.Пресса утверждает, что поводом для разлада стала интрижка Орловой с женатым мужчиной, которую не смогла одобрить Бородина. Обе девушки никак не комментировали ситуацию, однако теперь Орлова нарушила молчание.Ольга назвала информацию сфабрикованной уткой СМИ. Также она использовала выражения "бред", "сплетни" и тому подобное."Уважаемые интернет-издания! Вам самим-то не надоело быть писателями-фантастами? Я ни с кем не ссорилась! Я не беременна! Я не завожу и не заводила отношений с женатыми мужчинами! Перестаньте фантазировать и делать свою "левую кассу" на этих темах", – написала телеведущая в своем микроблоге.2 Ноя 2019 в 10:29 PDTВ заключении она обратилась к Бородиной и призналась, что ждет не дождется любимую подругу с отпуска. Впрочем, знаменитая ведущая так и не ответила.