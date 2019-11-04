В селе Лыково Юрьев-Польского района в эти выходные открыли новый арт-объект- Лыковский шишак.

В селе Лыково Юрьев-Польского района в эти выходные открыли новый арт-объект-Лыковский шишак. Это гигантская копия шлема князя Ярослава Всеволодовича- одной из самых знаменитых археологических находок Владимирской области.Этот проект Ивана Карцева, выполненный петербургским художником Константином Новиковым ранее стал победителем Всероссийского конкурса «Культурный след» и получил федеральную поддержку. Напомним, позолоченный шлем был найден на месте Липицкой битвы под Юрьевом-Польским в 1808-ом году местной крестьянкой. Он принадлежал Ярославу,сыну князя Всеволода Большое Гнездо. Теперь скульптура изметаллических пазлов будет олицетворять историческую картину, по частицам восстановленную благодаря археологии.