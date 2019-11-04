Памятник актеру Владимиру Зельдину открыт на его малой родине — Тамбовщине. В городе Мичуринске (ранее — Козловск), где родился и провел раннее детство Зельдин, прошла церемония открытия памятника. Бронзовый бюст на гранитном постаменте установили в сквере у центральной гостиницы.

Памятник актеру Владимиру Зельдину открыт на его малой родине — Тамбовщине. В городе Мичуринске (ранее — Козловск), где родился и провел раннее детство Зельдин, прошла церемония открытия памятника. Бронзовый бюст на гранитном постаменте установили в сквере у гостиницы "Мичуринск". Скульптор Денис Стритович изваял бюст по проекту советника председателя Российского военно-исторического общества Ростислава Мединского.После отъезда из Тамбовской области великий артист часто посещал родной Мичуринск, участвовал в песенных фестивалях, очень гордился званием почетного жителя Тамбовский области, присвоенным ему в 2015 году.Владимир Зельдин более 70 лет служил в театре Советской Армии, сыграв более 50 ролей. Среди самых известных — роль Альдемаро в спектакле "Учитель танцев", фельдмаршала Кутузова в музыкальной комедии "Давным-давно", Дон-Кихота в спектакле "Человек из Ламанчи". В кино Зельдин также воплотил немало ярких образов. Визитная карточка актера — его первая роль пастуха Мусаиба в фильме "Свинарка и пастух" и роль судьи Уоргрейва в триллере "10 негритят".Скончался Зельдин 31 октября 2016 года на 102-м году жизни. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Год назад там также установлен памятник артисту.