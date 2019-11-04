Комик
подтрунивает над поющей телеведущей. Артистке, судя по всему, нравится внимание
Гарика Харламова.
Комик
подтрунивает над поющей телеведущей. Артистке, судя по всему, нравится внимание
Гарика Харламова.
Юморист
сейчас в Лондоне на гастролях. Недавно Гарик Харламов и его коллеги впервые
выступали в Дублине. В перерывах между концертами, перелетами и переездами
артист успевает вести свой "Инстаграм".
Гарик
Харламов любит создавать мемы. Обычно героем шуток комика становится звезда
Первого канала Лариса Гузеева. Однако на этот раз артист посмеялся над ведущей шоу "Дом-2" Ольгой Бузовой.
"Бузова
с пилою шла на Хэллоуин, тихо напевая "Мало половин", – написал юморист. После он
добавил: "И никак иначе".
На публикацию
Гарика Харламова отреагировала и сама . Поющей телеведущей острота
пришлась по душе. Звезда оставила в комментариях три смеющихся смайлика.
3 Ноя 2019 в 7:37 PST
Напомним,
не так давно и его жена артистка Кристина Асмус стали невольными
участниками скандала. 14 октября на экраны вышел фильм Клима Шипенко
"Текст". Асмус сыграла там одну из главных ролей. Эротические кадры с
участием жены комика дали повод для бурной дискуссии. Обыватели были так
впечатлены сценой секса с участием Кристины, что принялись упрекать Гарика,
мол, как ты мог позволить такое непотребство.