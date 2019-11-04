Комик подтрунивает над поющей телеведущей. Артистке, судя по всему, нравится внимание Гарика Харламова.

Комикподтрунивает над поющей телеведущей. Артистке, судя по всему, нравится вниманиеГарика Харламова.Юмористсейчас в Лондоне на гастролях. Недавно Гарик Харламов и его коллеги впервыевыступали в Дублине. В перерывах между концертами, перелетами и переездамиартист успевает вести свой "Инстаграм".ГарикХарламов любит создавать мемы. Обычно героем шуток комика становится звездаПервого канала Лариса Гузеева. Однако на этот раз артист посмеялся над ведущей шоу "Дом-2" Ольгой Бузовой."Бузовас пилою шла на Хэллоуин, тихо напевая "Мало половин", – написал юморист. После ондобавил: "И никак иначе".На публикациюГарика Харламова отреагировала и сама . Поющей телеведущей остротапришлась по душе. Звезда оставила в комментариях три смеющихся смайлика.3 Ноя 2019 в 7:37 PSTНапомним,не так давно и его жена артистка Кристина Асмус стали невольнымиучастниками скандала. 14 октября на экраны вышел фильм Клима Шипенко"Текст". Асмус сыграла там одну из главных ролей. Эротические кадры сучастием жены комика дали повод для бурной дискуссии. Обыватели были таквпечатлены сценой секса с участием Кристины, что принялись упрекать Гарика,мол, как ты мог позволить такое непотребство.