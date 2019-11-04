Трое преступников, подозреваемых в преступлениях, связанных с наркотиками, сбежали из суда, куда их доставили для участия в слушаниях. Им удалось ранить полицейского и завладеть его оружием, после чего злоумышленники беспрепятственно скрылись.

В понедельник, 4 ноября, три человека, обвиняемые в торговле наркотиками, сумели сбежать из суда в Таиланде.Стражи порядка доставили подсудимых для участия в очередных слушаниях. В какой-то момент один из злоумышленников нанес ножевое ранение сотруднику полиции, и завладел его табельным оружием.Никто из присутствующих не сумел остановить преступников, которые благополучно покинули территорию дворца правосудия. Задержать беглецов по горячим следам не удалось.Местные СМИ сообщают, что среди сбежавших – женщина и двое мужчин, один из которых является иностранцем, предположительно – гражданином США.Пострадавший правоохранитель госпитализирован, угрозы для его жизни нет.