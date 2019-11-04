Сотрудник полиции на служебном автомобиле стал участником дорожно-транспортного происшествия под Нижнекамском. Правоохранитель столкнулся со встречным автомобилем. По некоторым данным, страж порядка спешил к месту ДТП.

В Сети опубликованы кадры с регистратора участника столкновения, произошедшего в минувший четверг, 31 октября, на трассе неподалеку от Нижнекамска в Татарстане.Водитель кроссовера пробирался мимо машин, скопившихся в пробке, образовавшейся из-за ДТП. Автомобилист втиснулся в проезд между остановившимися транспортными средствами, и в этот момент навстречу ему выехал патрульный автомобиль.В итоге автор видео лоб в лоб столкнулся с полицейским автомобилем. В результате инцидента никто не пострадал.По некоторым данным, страж порядка спешил к месту аварии.