Полузащитник Эвертона Андре Гомеш, получивший перелом голеностопа в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу против Тоттенхэм Хотспур, будет прооперирован в понедельник, 4 ноября. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш, получивший перелом голеностопа в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу против "Тоттенхэм Хотспур", будет прооперирован в понедельник, 4 ноября. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.Напомним, что в концовке второго тайма нападающий "шпор" Сон Хын Мин подкатился сзади под португальца, получив за грубый фол красную карточку. Гомеш столкнулся после этого с еще одним игроком "Тоттенхэма" Сержем Орье.В результате столкновения футболист "Эвертона" получил перелом правой ноги. Зрелище оказалось не для слабонервных. Совершивший подкат Сон Хын Мин, увидев последствия своего подката, схватился за голову и стал плакать, а Серж Орье начал молиться.Гомеша унесли с поля на носилках. Матч между "Эвертоном" и "Тоттенхэмом" завершился вничью – 1:1.