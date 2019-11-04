Более половины пользователей сети в ВКонтакте жалуется на проблемы с загрузкой сайта, почти 40% не могут отправить сообщения, сообщает Downdetector.

Более половины пользователей сети в "ВКонтакте" жалуется на проблемы с загрузкой сайта, почти 40% не могут отправить сообщения, сообщает Downdetector.Сбой произошел около четырех часов дня после с запуска экспериментальной функции для борьбы с оскорблениями в комментариях.Пользователь пишет сообщение, алгоритмы определяют, есть ли в тесте грубые замечания. Если да, автор получает совет не тратить время на агрессию.Эксперимент продлится один день. Такая функция позволит "Вконтакте" бороться с кибербуллингом.Кнопка "пожаловаться" при этом сохранится.В пресс-службе компании сообщили, что идет работа над устранением сбоя, проблемы наблюдаются у партнерского центра обработки данных, передает РИА Новости.