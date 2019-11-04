«Этот праздник, учреждённый в память о переломных, героических событиях в судьбе страны, выполняет важную нравственную, историческую и патриотическую миссию»

Президент России Владимир Путин поздравил всех жителей Владимирской области с Днём народного единства.«Этот праздник, учреждённый в память о переломных, героических событиях в судьбе страны, выполняет важную нравственную, историческую и патриотическую миссию – восстанавливает связь времён и поколений, неразрывность традиций служения Отечеству, ответственности за его будущее. Эти незыблемые ценности на протяжении веков сплачивают наш народ, помогают выстоять в годину испытаний, служат неиссякаемым источником вдохновения и созидания», – подчеркнул в поздравлении глава государства.Сообщает пресс-служба обладминистраци.