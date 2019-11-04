Русский мир и русская культура всегда открыты к сотрудничеству, взаимодействию и всеобщему процветанию, заявил президент РФ Владимир Путин.

Русский мир и русская культура всегда открыты к сотрудничеству, взаимодействию и всеобщему процветанию, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая на церемонии вручения государственных наград, приуроченной ко Дню народного единства, в понедельник, 4 ноября, российский лидер поблагодарил всех зарубежных друзей за то, что они вносят огромный вклад в развитие отношений между РФ и зарубежными партнерами.В своей речи Путин также обратил внимание, что практически все выступавшие на церемонии говорили о русском языке, русской культуре и русском мире."Хотел бы отметить, что все составляющие русского мира всегда обращены вовнутрь себя и всегда очень многогранны", — сказал глава государства.Президент РФ вручил в понедельник в Кремле премию за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы и медали Пушкина иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.При этом Путин особо отметил вклад граждан других государств в укрепление и развитие многосторонних связей с Россией. "Там, где вы, как правило, возникает атмосфера взаимного доверия, которого так часто не хватает в современном мире", — заявил российский лидер, обращаясь к лауреатам.Трансляция церемонию вручения государственных наград, приуроченной ко Дню народного единства, велась на телеканале "Россия 24".