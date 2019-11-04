Телеведущая старается избегать конфликтов с мужем Владом Топаловым. Регина Тодоренко не скрывает, что в ее семье ссоры не редкость.

Телеведущаястарается избегать конфликтов с мужем Владом Топаловым. Регина Тодоренконе скрывает, что в ее семье ссоры не редкость.личном "Инстаграм" теледива написала, что в вечной погоне за успехом, карьеройи деньгами люди забывают о самом главном – о близких, тех, кто любит их вопрекивсему, потому что так "устроена механика сердца". Регина Тодоренко призналась,что не всегда может найти общий язык с мужем Владом Топаловым."Исегодня полночи думала, как мы с Владом иногда неосознанно раним друг друга, атак хочется избежать этих словесных битв. Но мудрость берет верх, и ВладиславМихайлович говорит свою любимую фразу: "зачем ругаться, мы же все равнопомиримся😊(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – поделилась Регина Тодоренко.Послетелеведущая пожелала подписчикам, чтобы в их доме всегда было тепло и уютно. "Ведь семья – это драйверчеловечества и колоссальная поддержка друг друга!" – резюмировала знаменитость.Напомним,ранее говорила, что она и ее супруг посещали семейногопсихолога. Специалист помог паре разобраться с проблемами.25 Окт 2019 в 2:30 PDT"Ониногда скажет, как отрежет. И, бывает, может так грубо обидеть... Кажется, нупочему так? Я принимаю его и стараюсь... Нам очень-очень тяжело дается этотпроцесс. Мы даже вместе книги читаем – сейчас ''Союз непохожих'' по ИцхакуАдизесу – чтобы притереться гораздо быстрее",– откровенно говорила в интервью.