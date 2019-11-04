Телеведущая
старается избегать конфликтов с мужем Владом Топаловым. Регина Тодоренко
не скрывает, что в ее семье ссоры не редкость.
Телеведущая
старается избегать конфликтов с мужем Владом Топаловым. Регина Тодоренко
не скрывает, что в ее семье ссоры не редкость.
В
личном "Инстаграм" теледива написала, что в вечной погоне за успехом, карьерой
и деньгами люди забывают о самом главном – о близких, тех, кто любит их вопреки
всему, потому что так "устроена механика сердца". Регина Тодоренко призналась,
что не всегда может найти общий язык с мужем Владом Топаловым.
"И
сегодня полночи думала, как мы с Владом иногда неосознанно раним друг друга, а
так хочется избежать этих словесных битв. Но мудрость берет верх, и Владислав
Михайлович говорит свою любимую фразу: "зачем ругаться, мы же все равно
помиримся😊(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – поделилась Регина Тодоренко.
После
телеведущая пожелала подписчикам, чтобы в их доме всегда было тепло и уютно. "Ведь семья – это драйвер
человечества и колоссальная поддержка друг друга!" – резюмировала знаменитость.
Напомним,
ранее говорила, что она и ее супруг посещали семейного
психолога. Специалист помог паре разобраться с проблемами.
25 Окт 2019 в 2:30 PDT
"Он
иногда скажет, как отрежет. И, бывает, может так грубо обидеть... Кажется, ну
почему так? Я принимаю его и стараюсь... Нам очень-очень тяжело дается этот
процесс. Мы даже вместе книги читаем – сейчас ''Союз непохожих'' по Ицхаку
Адизесу – чтобы притереться гораздо быстрее",– откровенно говорила в интервью.