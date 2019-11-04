Начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат — нейрохирург Ахмед Эльджаркиев похоронены сегодня на родовом кладбище в Назрановском районе республики. Братья были похоронены в соседних могилах.
Начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат — нейрохирург Ахмед Эльджаркиев похоронены сегодня на родовом кладбище в Назрановском районе республики. Братья были похоронены по мусульманским обычаям. Их тела были доставлены из Москвы сегодня ночью. Братья похоронены в соседних могилах. Территория кладбища в целях безопасности была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.
Братья Эльджаркиевы были убиты в Москве вечером в субботу. Преступник поджидал их возле дома на улице Академика Анохина на юго-западе столицы. Произведя 10 выстрелов, он скрылся на автомобиле. Позднее машина была найдена неподалеку от станции метро. Идет розыск преступника.
В январе этого года на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. Тогда он не пострадал, ранения получили трое охранников, один из которых позже скончался.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов ранее назвал гибель братьев Эльджаркиевых большой утратой для всего ингушского народа и выразил соболезнования родным и близким погибших. На траурных мероприятиях помимо родственников и коллег погибших присутствовали глава МВД республики Михаил Коробкин, начальник ГУ МВД России по СКФО, генерал-полковник полиции Сергей Бачурин.