Начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат — нейрохирург Ахмед Эльджаркиев похоронены сегодня на родовом кладбище в Назрановском районе республики. Братья были похоронены в соседних могилах.

Начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат — нейрохирург Ахмед Эльджаркиев похоронены сегодня на родовом кладбище в Назрановском районе республики. Братья были похоронены по мусульманским обычаям. Их тела были доставлены из Москвы сегодня ночью. Братья похоронены в соседних могилах. Территория кладбища в целях безопасности была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.Братья Эльджаркиевы были убиты в Москве вечером в субботу. Преступник поджидал их возле дома на улице Академика Анохина на юго-западе столицы. Произведя 10 выстрелов, он скрылся на автомобиле. Позднее машина была найдена неподалеку от станции метро. Идет розыск преступника.В январе этого года на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. Тогда он не пострадал, ранения получили трое охранников, один из которых позже скончался.Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов ранее назвал гибель братьев Эльджаркиевых большой утратой для всего ингушского народа и выразил соболезнования родным и близким погибших. На траурных мероприятиях помимо родственников и коллег погибших присутствовали глава МВД республики Михаил Коробкин, начальник ГУ МВД России по СКФО, генерал-полковник полиции Сергей Бачурин.