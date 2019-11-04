Украинская сторона проинформировала ОБСЕ о том, что готова приступить к разведению сил и средств на участке Богдановка-Петровское на линии разграничения в Донбассе при условии семидневного соблюдения режима тишины.

Украинская сторона проинформировала ОБСЕ о том, что готова приступить к разведению сил и средств на участке Богдановка-Петровское на линии разграничения в Донбассе при условии семидневного соблюдения режима тишины."Мы уже предоставили письмо ОБСЕ. 7-го приступаем, 8-го практически "разводимся". Если не будет нарушения режима тишины", — сообщил в понедельник, 4 ноября, командующий Операцией объединенных сил Владимир Кравченко. Его слова приводит "Интерфакс".Руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации за режимом прекращения огня полковник Александр Борщевский, со своей стороны, напомнил, что последние обстрелы на этом участке были зафиксированы 30 октября. Таким образом, установленный срок режима тишины заканчивается 7 ноября. И с 12 часов 8 ноября, по словам Борщевского, стороны смогут начать разведение сил и средств на этом участке.Ранее в понедельник разведение сил на последнем пилотном участке на линии соприкосновения в Донбассе вновь сорвалось. Ополченцы ДНР в Петровском своевременно подали сигнал о готовности к разведению, однако ответа с украинской стороны не последовало.Тем не менее, как заявила журналистам глава МИД ДНР Наталья Никонорова, силы Народной милиции республики готовы начать разведение в Петровском, когда участники Контактной группы в Минске согласуют новую дату.