Рекордный для России иск о компенсации морального ущерба подан против Федеральной службы судебных приставов. Сумма исковых требований - 100 триллионов рублей. Это, например, впятеро превышает доходную часть бюджета Российской Федерации на 2019 год.

Рекордный для России иск о компенсации морального ущерба подан против Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Сумма исковых требований — 100 триллионов рублей. Это, например, впятеро превышает доходную часть бюджета Российской Федерации на 2019 год.По сообщению пресс-службы ФССП, с исковым заявлением обратился в Первомайский районный суд Оренбургской области должник по исполнительному производству. Подробностей иска ведомство не приводит.Три недели назад — 14 октября — суд признал требования истца необоснованными и в полном объеме отказал в удовлетворении иска. Информации об обжаловании решения суда пока нет, передает ТАСС.За текущий год против судебных приставов было подано примерно 4600 исков с общей суммой требований около 12 миллиардов рублей. За первые 9 месяцев года суды полностью или частично удовлетворили менее 700 исков к приставам на общую сумму около 339 миллионов рублей.