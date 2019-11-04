У телеведущего состоялся серьезный разговор с единственным сыном Платоном. Мальчик отказывается носить одежду, которую ему купили.

У телеведущего состоялся серьезный разговор с единственным сыномПлатоном. Мальчик отказывается носить одежду, которую ему купили.личном "Инстаграм" знаменитость поведала, что шестилетний Платон не перестаетудивлять. Накануне сын звезды заявил, что больше не будет надевать натренировки комбинезон.Шепелевне ожидал такой реакции от ребенка, ведь ранее наряд отторжения не вызывал. "Акомбез реально классный. Он нравился и детям и взрослым, даже подходили,спрашивали, где такой я купил?!" – сказал телеведущий. После недолгих расспросовДмитрий выяснил, что Платона высмеял какой-то ребенок."Хорошо– говорю – одевай, что считаешь правильным. Одна просьба, когда придешь натренировку в следующий раз, подойди к этому мальчику, спроси, доволен ли онтем, как ты одет. Ты ведь теперь для него одеваешься, а не для себя. Задумался.– А тебе самому этот комбез нравится? – спрашиваю. – Нравится – Ну, – говорю, —решай сам", – рассказалОтметим,что наследник часто ставит перед телеведущим сложные задачи. Дмитрию порой даже приходится советоваться с более опытными в воспитании детей подписчиками.Например, недавно знаменитость обнаружила, что Платон иногда употребляетнецензурную брань. А не так давно , говоря о вреде сладкого,так напугал ребенка, что тот теперь отказывается даже от мороженого.