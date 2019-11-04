Теплый ноябрь не порадует жителей, а только измучает. Резкое изменение погоды может влиять на здоровье.

С 5 ноября аномальное тепло дойдет до такого уровня, что может быть побит абсолютный рекорд температуры за всю историю метеонаблюдений, то есть за 140 лет. Как сообщают синоптики наступление зимы откладывается на вторую половину ноября. Эту неделю во Владимире будет держаться довольно теплая погода.Аномальное субтропическое тепло пришло к нам с Балканского полуострова, благодаря чему наступление метеорологической зимы перенесется на вторую половину месяца. Это приведет к температурной аномалии — показания термометров окажутся на 9−10° выше положенного по многолетним наблюдениям в начале ноября. Как отмечают метеорологи завтра и в среду ожидаются небольшие дожди. Из-за изменяющегося атмосферного давления возможно плохое самочувствие.