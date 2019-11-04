Соул-джаз музыка

Соул-джаз (soul jazz) - модифицированное стилевое образование хард-бопа, возникшее в конце 50-х годов и развивающее современными средствами некоторые элементы и приёмы афроамериканского негритянского фольклора. Его привлекательность заключалась в сильно выраженных блюзовой и госпел-сонговой традициях, которые оказали воздействие на формирование фортепианного стиля его первых представителей, которые опирались на народные интонации и манеру игры, воскрешавшую негритянские архаизмы.

Соул-джаз в своих истоках связан с так называемым стилем фанк, или фанки (funk, funky), являвшимся манерой игры, распространённой в современном джазовом исполнительстве и основанной на сильной склонности к использованию выразительного напряжения блюза. Это наименование определённого способа исполнения, возникшего внутри хард-бопа, о котором также говорят как о соул-джазе, в связи с чем встречается понятие фанки-энд-соул (funky and soul). Фанки представляет собой сознательное ретроспективное возвращение к элементам старого блюза и госпела. Его характерной особенностью является максимальное отклонение от темперированного строя и чистых гармоний. Эта манера характерна главным образом для негритянских музыкантов, игра которых часто располагает четвертьтоновыми соотношениями, вызывающими некое неустойчивое и нерешительное выражение, переходящее из одного экспрессивного состояния в другое. Из более ранних музыкантов эту технику применяли Джонни Ходжес, Коулмен Хокинс, из экспериментаторов современного джаза — Эрик Долфи, Орнетт Коулмен и др. Но более всего игра фанки проявилась в игре музыкантов хард-боповых групп.

Как в своё время би-боп и хард-боп, соул-джаз, возникший из их ретроспективного переосмысления, вновь стал одним из инструментов проходивших в то время в США бурных идеологических и политических манифестаций по поводу социальных и гражданских прав афроамериканцев. Джазовая музыка вновь была приобщёна к политической борьбе чёрного меньшинства за равные права с белыми, о чём наглядно говорят названия многих композиций соул-джаза.