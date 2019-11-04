Глава промоутерской компании Мир бокса Андрей Рябинский рассказал, сколько заработает Александр Поветкин за бой с американцем Майклом Хантером, который пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии. Победитель в нем станет обязательным претендентом на чемпионский поединок в тяжелом весе по версии WBA.

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский рассказал, сколько заработает Александр Поветкин за бой с американцем Майклом Хантером, который пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии. Победитель в нем станет обязательным претендентом на чемпионский поединок в тяжелом весе по версии WBA."В этом бою Сашин гонорар будет побольше – 500-600 тысяч долларов", – приводит слова Рябинского РИА Новости.Напомним, что в активе 40-летнего российского боксера 35 побед на профессиональном ринге. Кроме того, две встречи закончились поражением Поветкина. На счету 31-летнего Хантера 18 побед и одно поражение.