Минимум неделю пролежали в одной квартире тела трех человек: пенсионерка, ее сын и его сожительница отравились угарным газом.

Трагическая история произошла в микрорайоне Оргтруд города Владимира. Трое человек были найдены мертвыми. По информации Следственного комитета причиной гибели троих людей стала неисправность установленной в квартире газовой водонагревательной колонки. К прибытию специалистов она еще работала, а концентрация угарного газа достигала предельных значений. Все окна в квартире были плотно закрыты. Тела обнаружил племянник мужчины. Родные долго не выходили на связь. Выломав дверь, молодой человек обнаружил ужасную картину.По факту гибели трех человек проводится доследственная проверка.