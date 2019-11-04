Боинг 737, следовавший из Германии, экстренно приземлился в столичном Шереметьеве. При подлете к Москве командир воздушного судна сообщил о срабатывании датчика о неисправности гидросистемы и запросил разрешения на посадку.

"Боинг 737", следовавший из Германии, экстренно приземлился в столичном Шереметьеве. При подлете к Москве командир воздушного судна сообщил о срабатывании датчика о неисправности гидросистемы и запросил разрешения на посадку.Самолет благополучно сел, пострадавших нет.Сегодня же "Боинг 757" авиакомпании United Airlines был вынужден вернуться в аэропорт Ньюарка (Нью-Джерси, США) сразу после взлета из-за задымления в кабине пилотов.Причины задымления неизвестны. В результате нештатной ситуации никто не пострадал, передает ТАСС.