В московском Люблине прошел Русский марш. Националисты прошли по улице Перерва, собрались у памятника солдату Отечества и провели непродолжительный митинг, передает РИА Новости.

В московском Люблине прошел "Русский марш". Националисты прошли по улице Перерва, собрались у памятника солдату Отечества и провели непродолжительный митинг, передает РИА Новости.В районе были усилены меры безопасности и стянуты силы полиции, МЧС и Росгвардии.Акция прошла без происшествий, после митинга ее участники разошлись, передает ТАСС."Русский марш" традиционно проводится в День народного единства с 2005 года.