Семь человек пострадали в Омске в результате столкновения легковушки с автобусом, при этом спасателям пришлось разрезать автомобиль, чтобы вызволить пострадавших. Очевидцы сняли на видео последствия страшной аварии.

Семь человек пострадали в Омске в результате столкновения легковушки с автобусом, при этом спасателям пришлось разрезать автомобиль, чтобы вызволить пострадавших. Очевидцы сняли на видео последствия страшной аварии.ДТП произошло около семи часов утра 4 ноября на улице 22 Апреля. По предварительным данным, Mitsubishi вылетел на встречную полосу и протаранил ЛиАЗ, в салоне которого находились 35 пассажиров — сотрудников ТЭЦ-4.От удара разбитую машину развернуло поперек дороги, ее водитель смог выбраться, а вот спутницу зажало в салоне."Впятером пытались открыть дверь — девушку внутри зажало", — рассказал один из пассажиров ЛиАЗа, у которого заклинило одну из дверей, так что выбираться пришлось через окна.Асфальт залило бензином, но сотрудники МЧС подоспели вовремя. Однако и им удалось вызволить зажатую девушку только после того, как они полностью разрезали салон машины.В больнице оказались семь человек: оба водителя, спасенная девушка и четыре пассажира автобуса.