Ребёнка забрали из-за плохих жилищных условий. Неравнодушные молодые люди решили помочь маме вернуть ребёнка.

Подмосковная опека вернула дочь матери, которой сделали ремонт волонтёры. Ребёнка забрали из-за плохих жилищных условий.Ранее портал 33Live.Ru Недвижимость рассказывал, что в Подмосковье два друга, бесплатно делают ремонт в квартире матери-одиночки, чтобы помочь ей вернуть своего ребенка из детского дома.Историю Надежны молодые люди узнали из социальных сетей и решили помочь. Женщина ушла от пьющего мужа и забрала двух дочерей - 19 и 14 лет. Маме приходилось работать сторожем на стоянке, ночевать в подсобке. Весной муж умер, но вернуться в квартиру она не могла - жилье было в плачевном состоянии. Младшую дочь забрали в детский дом.Ремонт молодые люди в квартире закончили. В итоге опека разрешила забрать девочку из детского дома, пишет telegram-канал Mash.