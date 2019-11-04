Мужчина с травмами различной степени тяжести госпитализирован, сейчас медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

В Приморье тигр напала на охотника, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД. Мужчина с травмами различной степени тяжести госпитализирован, сейчас медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Инцидент произошел на территории охотхозяйства недалеко от села Кроуновка. Мужчине удалось отпугнуть хищника несколькими выстрелами в воздух.Нападения амурских тигров в Приморье не редкость. Ранее тигр напал на местного жителя, направлявшегося к месту прикормки копытных. Мужчина был без оружия, но выжил, хоть и получил рваные раны головы и конечностей. А в прошлом году престарелый тигр охотился на собак пограничников. Служебных собак хищник заманивал в лес и там набрасывался на них.