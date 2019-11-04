Сегодня - кульминация творческого проекта Время Крыма. Он проходит в Симферополе

Сегодня - кульминация творческого проекта Время Крыма. Он проходит в Симферополе. И посвящен 5-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. В проекте принимают участие мастера художественного металла из 85-ти регионов страны, в том числе - из владимирской Кузницы Бородиных.Кузнецы со всей России создают единый арт-объект. Это солнечные часы из металла, стилизованные под картуРоссийской Федерации размером 4 на 10 метров. Кузница Бородиных представляет Владимирскую область - на ней отмечены три города - Владимир, Суздаль и Муром. Сегменты областей России объединили и сегодня к нему присоединилась последняя деталь - полуостров Крым через миниатюру Крымского моста.