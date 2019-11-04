В акватории Средиземного моря прошли учения ударной группы Военного-морского флота России.

В акватории Средиземного моря прошли учения ударной группы Военного-морского флота России.По легенде фрегат "Адмирал Макаров" и сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" с воздуха и моря атакует условный противник. Кораблям необходимо выйти из кольца окружения. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения сообщает экипажам данные целей противника.В действие вступает вся мощь корабельной артиллерии. Зенитные комплексы поливают огнем условные мишени. С воздуха моряков прикрывает авиация — сверхманевренные истребители Су-35С. После огневого удара экипажи кораблей ставят дымовую завесу и выходят из окружения, сообщает телеканал "Россия 24".