Несмотря на погоду, праздник снова объединил людей разных убеждений и религий. Еще раз доказав: россиянам нужна великая единая страна.

У мавзолея Дмитрию Пожарскому - руководителю народного ополчения,каждый год в Суздале собираются сотни людей. Эта усыпальница дважды возводилась на народные средства - в 19 и 21 веке.Галина ЧупраковаПраздник народного единства - это сплочение всех национальностей. Дружба,радость, счастье. Поддержка друг друга и в тяжелую трудную минуту, и в радость.Козьма Минин и Дмитрий Пожарский преодолели Смуту и победили иностранных интервентов. Клавдия Самойлова когда-то была экскурсоводом по Суздалю. Но история народного ополчения для нее особая. Поэтому вместе со всеми она возлагает к мемориалу цветы.Клавдия СамойловаВладимиро-суздальский князь. В общем, дальний родственник Рюриковичей. Он и потом мог бы возглавить государство. Но он отошел от дел, не стал руководить, приехал в свое родное имение и тут он и похоронен.День народного единства - праздник молодой, его отмечают с 2005 года. Хотя до революции 1917 года он был всенародным, подчёркивает председатель Законодательного собрания области Владимир Киселев.Владимир Киселёв председатель Заксобрания, секретарь регионального отделения партии Единая РоссияБыла великая Смута,когда все воевали против всех. И наши великие предки - Минин и Пожарский - памятник которого стоит за нашей спиной, смогли объединить всех россиян и победить Смуту.Андрей Шохин глава администрации г. ВладимираУ нас не всем нужна сильная Россия. И все хотят ее раздробить, разъединить.Но в единстве, как мы говорим, наша сила.4 ноября - и день почитания Казанской иконы Божией Матери. Одна из самых главных икон русской православной церкви, которая вселяла в людей надежду в разные времена. В ополчении были люди разных национальностей и вероисповеданий. Все они пожертвовали свои силы и сбережения на то, чтобы восстановить величие Москвы и России. Это пример для будущих поколений, говорит митрополит Суздальский и и Владимирский Тихон.Тихон митрополит Владимирский и СуздальскийСоединять друг друга, прежде всего духовными узами соединяться. Потому чтоздесь именно сила, единство народного духаС всенародным праздником земляков поздравили губернатор региона Владимир Сипягин, представители конфессий, студенты. Для воспитанников кадетского корпуса имени Дмитрия Пожарского праздник - большая честь. Для Никиты Шепинина история - любимый предмет.Никита Шепинин воспитанник кадетского корпуса им. Дмитрия ПожарскогоДмитрий Пожарский - был великий полководец. Он при помощи своего героизма и мужества выгнал из России поляков и прославился этим на весь мир. Если бы он не существовал,то не существовала бы, скорее всего, в наше время и Россия. А была завоевана какими-нибудь там чужестранцами.Несмотря на погоду, праздник снова объединил людей разных убеждений и религий. Еще раз доказав: россиянам нужна великая единая страна.Анастасия Сахарова. Максим Котов. Вести-Владимир