Пять человек пострадали в ДТП в Ясногорском районе Тульской области, где микроавтобус Volkswagen Crafter врезался в столб. Авария произошла на 146-м километре трассы М2 Крым.

Пять человек пострадали в ДТП в Ясногорском районе Тульской области, где микроавтобус Volkswagen Crafter врезался в столб. Авария произошла на 146-м километре трассы М2 "Крым".Сообщение о ДТП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Тульской области 04 ноября в 06:48. К месту аварии были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. В ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось шесть человек личного состава и две единицы техники, сообщил региональный главк ведомства.По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы Ясногорского района, пятеро пострадавших находились в микроавтобусе. Травм, несовместимых с жизнью, нет. Один из пострадавших уже отпущен, остальные госпитализированы в Заокскую, Тульскую и Алексеевскую больницы, передает ТАСС.