С Днём народного единства всех жителей Владимирской области поздравила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

С Днём народного единства всех жителей Владимирской области поздравила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.«История России хранит множество примеров сплочённости граждан во имя защиты независимости страны от внешних угроз. Преданность Отечеству и забота о нём во все времена объединяли наш многонациональный народ. Бесценным наследием для россиян являются чувство духовной общности, уважение к ратным победам и трудовым свершениям предков. Сегодня патриотизм и ответственность за судьбу Отчизны каждого из нас помогают преодолевать вызовы современности, сохранять культурную самобытность страны, двигаться вместе по пути дальнейшего демократического развития», – говорится в поздравлении Валентины Матвиенко.