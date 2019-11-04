В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз на льду домашней Кэпитал Уан-арены одержал волевую победу над командой Калагари Флеймз – 4:2 (2:2, 1:0, 1:0).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на льду домашней "Кэпитал Уан-арены" одержал волевую победу над командой "Калагари Флеймз" – 4:2 (2:2, 1:0, 1:0).У победителей встречи хет-трик оформил Якуб Врана (12-я, 16-я, 35-я минуты) и единожды отличился Ларс Эллер (43), а у гостей шайбы забросили Эндрю Манджапане (6) и Элиас Линдхольм (20).Российский нападающий хозяев льда Евгений Кузнецов записал на свой счет две результативные передачи, а его одноклубник Александр Овечкин, для которого эта встреча стала 1100-й в лиге, очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности "-2", у Дмитрия Орлова "-1", а голкипер Илья Самсонов отразил 25 из 27 бросков по своим воротам."Вашингтон" одержал четвертую победу кряду и с 25 очками лидирует в Восточной конференции, а "Калгари", потерпевший третье поражение в последних пяти играх, расположился на восьмой строчке на Западе, имея в активе 18 очков.В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Кэпиталз" в пятницу, 8 ноября, на выезде сыграет с "Флоридой Пантерз", а "Флэймз" двумя днями ранее примет " Аризона Койотис".