Великолепные концерты для гостей Ночи искусств.Фоторепортаж

Международная акция " Ночь искусств". К ней с каждым годом присоединяются всё больше городов и стран. Девиз 2019-ого года: " Искусство объединяет".Этим вечером по всей стране свои двери для посетителей распахнули музеи, галереи, другие учреждения культуры. Традиционно к международной акции присоединяется Государственный Владимиро- Суздальский музей-заповедник. Одна из главных площадок больших музейных торжеств- суздальский Спасо- Евфимиев монастырь. Одна из древнейших обителей Руси.Ночь искусств открыли великолепные голоса мужской хоровой капеллы "Благовест". Знаменитый коллектив выступает под сводами главного храма монастыря- Спасо- Преображенского собора.Великолепный концерт для гостей "Ночи искусств" проходит в Трапезной палате Спасо- Евфимиева монастыря.А в Успенской трапезной церкви 16-ого столетия презентовали новую экспозицию. Отныне посетители музея могут увидеть открытое хранение мебели конца 17-ого - начала 20-ого века. В музейной фондовой коллекции "Дерево" свыше 6 тысяч единиц хранения. Среди них больше тысячи предметов мебели. Коллекция формировалась начиная с 1920-ого года. Памятники поступали из соборов, церквей, монастырей, купеческих и мещанских домов, дворянских усадеб. Имения Воронцовых- Дашковых в Андреевском, имения Владимира Храповицкого в Муромцеве. В этом зале представлены 88 экспонатов. Столовая, кабинетная, парадная, мебель для хранения и отдыха. Все они позволяют проследить основные этапы развития мебельного искусства, а также демонстрируют высочайший уровень мастерства тех, кто "побеждает время"- музейных реставраторов. Открыла экспозицию Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро- Суздальского музея-заповедника.Ночь искусств во Владимирской областной филармонии. Второе отделение открывает Елена Милютина.Концерт "Музыка звёзд" : Баха, Чайковского, Моцарта, Свиридова и др. На сцене Камерный струнный оркестр под управлением Александра Сонина и солисты - лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов. Исполняют "хиты" классической музыки.