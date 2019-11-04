Силами поискового отряда «Лиза Алерт» были найдены 117 человек

Поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал информацию о людях, пропавших во Владимирской области с начала 2019 года.С 1 января волонтерам поступили 462 заявки на поиски 549 человек, в том числе 90 заявок о пропавших детях (до 18 лет). По 15 заявкам по разным причинам в поисках было отказано.319 заявок касались поисков в лесу, 230 — в городах. Найдены 515 человек, из них 481 — живы, 34 — погибли. Продолжаются поиски 19 человек.Силами поискового отряда «Лиза Алерт» были найдены 117 человек.