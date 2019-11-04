Растет доля мужчин зрелого возраста

Количество мужчин во Владимирской области за год сократилось на 5000, сообщается в пресс-релизе Владимирстата к Всемирному дню мужчин.Число женщин также сократилось почти на 7,5 тысячи — с 754 тысяч годом ранее до 746,6 тысячи на начало 2019. Сейчас на 1000 мужчин во Владимирской области приходится 1207 женщин.В 2017 и 2016 годах доля мальчиков (от 0 до 15 лет) в общем числе мужчин находилась на уровне 19 % и 18 % (117,5 тысячи и 115,6 тысячи), но на начало 2019 их количество уменьшилась до 110,4 тысячи. В то же время растет доля мужчин зрелого возраста (от 60 лет и старше).«Это подтверждает грустную тенденцию к старению населения, в том числе и мужского, — отмечается в пресс-релизе. — Возрастная группа мужчин старше трудоспособного возраста за последние 5 лет увеличилась на 8,7 %».