Главный тренер санкт-петербургского Зенита Сергей Семак сообщил, что к травмированным ранее футболистам команды Малкому и Эмануэлю Маммане присоединился еще и вратарь Андрей Лунев. Его участие в матче Лиги чемпионов против немецкого Лейпцига исключено.

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак сообщил, что к травмированным ранее футболистам команды Малкому и Эмануэлю Маммане присоединился еще и вратарь Андрей Лунев. Его участие в матче Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига" исключено."У наших футболистов есть микроповреждения. Недавно к ранее травмированным присоединился Лунев. Остальные с большой долей вероятности сыграют в матче с "Лейпцигом", – цитирует Семака РИА Новости.Напомним, что "Зенит" встретится с немецким клубом 5 ноября. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:55 по московскому времени.