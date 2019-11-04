Разведение сил в Донбассе вновь сорвалось по вине украинской стороны — ополченцы ДНР в Петровском своевременно подали сигнал о готовности к разведению ракетницей белого цвета, однако ответа с украинской стороны не последовало.

Разведение сил в Донбассе вновь сорвалось по вине украинской стороны — ополченцы ДНР в Петровском своевременно подали сигнал о готовности к разведению ракетницей белого цвета, однако ответа с украинской стороны не последовало, передает "Интерфакс". Разведение сил вновь отложено на неопределенное время.Штаб силовой операции Киева в Донбассе сообщил о невозможности провести отвод сил в районе Петровского из-за нарушения режима тишины. Однако представитель Луганской народной республики в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник называет это сообщение фейком. В своем телеграм-канале Мирошник допустил, что в Киеве опять "что-то пошло не так".Глава МИД ДНР Наталья Никанорова также обвинила Киев в срыве запланированного разведения войск.Разведение войск в районе двух населенных пунктов на востоке Украины — Золотого и Петровского согласовано контактной группой по Украине 1 октября в Минске. Разведение должно происходить на расстоянии 1 км от линии разграничения и является зеркальным.Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе — одно из условий проведения саммита "нормандской четверки".В соответствии с договоренностями разведение должно было начаться 7 октября и завершиться 11 октября. Реакция националистов не заставила долго ждать. По Украине прокатилась волна протестов, главный митинг состоялся 6 октября, накануне запланированного дня разведения войск. По разным оценкам, высказать недовольство подписанием «формулы» вышли от 5 до 10 тыс. человек. Однако несколько попыток разведения оказались безуспешными из-за отказа Киева разводить силы.