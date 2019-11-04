Всемирная торговая организация не является совершенной системой, но альтернативы многостороннему сотрудничеству и многосторонним торговым системам не существует. Об этом заявил в Бангкоке по итогам XIV Восточноазиатского саммита премьер-министр России Дмитрий Медведев. В случае отказа от этого мы будем отброшены в XIX век, пояснил он.

Всемирная торговая организация не является совершенной системой, но альтернативы многостороннему сотрудничеству и многосторонним торговым системам не существует. Об этом заявил в Бангкоке по итогам XIV Восточноазиатского саммита премьер-министр России Дмитрий Медведев. В случае отказа от этого "мы будем отброшены в XIX век", пояснил он.Медведев также назвал опасным навязывание крупными IT-компаниями своих условий рынку и пользователям. "В какой-то момент отрубать трафик потенциально, вводить какие-то ограничения, лицензии, блокировать деятельность тех или иных устройств", — пояснил он свою мысль. По словам премьера, необходимо договориться о правилах игры и в этой связи Россия должна "обеспечить цифровой суверенитет", передает "Интерфакс".Российские IT-компании, такие как "Яндекс" и Mail.ru, пока невелики по сравнению с Google, Apple или Huawei — в России нет монополизации в этой сфере, отметил он. Однако следить за этим надо, добавил он, в том числе и в России.Особо Медведев прокомментировал по просьбе журналистов высказывание белорусского президента Александра Лукашенко, заявившего ранее в интервью казахстанскому телеканалу "Хабар" об Отечественной войне 1812 года, первой мировой и Великой Отечественной: "Все эти войны — не наши войны".По словам Медведева, ему "очень странно слышать такие слова", и недопустимо бросать тень на подвиг наших предков. Они жили на территории современной России или Белоруссии и защищали от захватчиков свою землю. "Это — не участие в чужих войнах", — подчеркнул Медведев.Российский премьер также прокомментировал отказ от проведения саммита АТЭС в Чили в ноябре. По его мнению, "отмена любого саммита — не вселенская трагедия", однако, безусловно, саммиты и встречи на уровне глав государств и правительств полезны, позволяя в непосредственном общении решать самые разные вопросы.Говоря об экономическом сотрудничестве России и Таиланда, премьер отметил, что оно не исчерпывается сферой туризма. В частности, он назвал перспективным направлением продажу Таиланду российских самолетов и вертолетов, передает ТАСС. По его словам, этот большой и серьезный рынок весьма интересен для России.