За минувшие сутки боевики ВС Украины пять раз нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

За минувшие сутки боевики ВС Украины пять раз нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом СМИ сообщили сотрудники представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Как уточняется, 2 ноября силовики дважды стреляли по территории республики. Новый режим прекращения огня в Донбассе не продержался и суток, передает РИА Новости.В течение воскресенья, 3 ноября, было зафиксировано пять обстрелов. Силовики ВСУ вели огонь из вооружения БМП, гранатометов, минометов и крупнокалиберных пулеметов по населенным пунктам Калиново, Нижнее Лозовое и Славяносербск, подконтрольным ЛНР.