На Камчатке семья опекунов на протяжении двух лет избивала маленького мальчика, мать которого лишили родительских прав. После появления записи унижений на родственников завели уголовное дело, а недоедавшего малыша передали во временную семью.

На Камчатке семья опекунов на протяжении двух лет избивала маленького мальчика, мать которого лишили родительских прав. После появления записи унижений на родственников завели уголовное дело, а недоедавшего малыша передали во временную семью.Эти кадры были сделаны во время пьяного застолья в городе Елизово. На записи видно, как супруга дяди мальчика и его официального опекуна измывается над ребенком: дает ему блин, но не дает глотать, заставляя сплевывать. Малыш плачет, однако слушается женщину, которая сетует на то, что он "за жрачку родину продаст", притом что сама ест красную икру. Завершается сцена подзатыльниками и требованием "идти спать".По данным следователей, это не единичный случай избиения ребенка — с 2017 года ему крепко доставалось от дяди и тети. На 39-летнего мужчину завели уголовные по фактам истязания и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, малыша у него забрали и передали во временную семью. Женщина, скорее всего, тоже в ближайшее время станет фигурантом уголовного дела.