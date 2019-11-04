Известный юрист Сергей Жорин заявил, что Максима Фадеева довели постоянные нападки бывших подопечных. Именно разборки с Наргиз Закировой и другими артистами подкосили здоровье продюсера и основателя лейбла MALFA.

Известный юрист Сергей Жорин заявил, что Максима Фадеевадовели постоянные нападки бывших подопечных. Именно разборки с Наргиз Закировойи другими артистами подкосили здоровье продюсера и основателя лейбла MALFA.Жорин уверен, что музыканты, желая опорочить Фадеева,распространяют о нем неправдивую информацию. Адвокат считает, что продюсер незаслужил такого к себе отношения."Мы давно дружим, и я знаю, что у Максима большие проблемы ссердцем. А ряд артистов при этом постоянно вводит его в стресс! Снимают ролики,потом извиняются, все им хи-хи, ха-ха. Прежде, чем оскорблять талантливогочеловека с больным сердцем, надо задуматься о последствиях. Публичный хайп наФадееве может закончиться для него летальным исходом", – поведал Сергей Жорин.Адвокат рассказал также, как Максим Фадеев помогал НаргизЗакировой решить проблемы с экс-супругом. Бывший муж вымогал у артистки деньги.Тогда продюсер вступился за подопечную и советовался по поводу ее ситуации с адвокатом."Мы с ним обсуждали постоянно как ее физическуюбезопасность, так и юридическую. Поэтому ее высказывания о Максиме – это оченьнекрасиво и он, конечно, очень сильно переживает из-за этого", – поделилсязвездный юрист в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.26 Окт 2019 в 5:42 PDTНапомним, 30 октября, заявил, что прекращаетсотрудничество со всеми артистами своего продюсерского центра. Права на песнитеперь уже бывшие участники лейбла Malfa получат от него безвозмездно, заисключением двух человек, с которыми идут судебные разбирательства – Наргиз Закироваи Олег Майами.За несколько дней до роспуска лейбла, 28 октября, у егооснователя случился сердечный приступ. Несмотря на предынфарктное состояние, отгоспитализации отказался. Ухудшение самочувствия, по сообщениям СМИ, быловызвано нервным истощением.