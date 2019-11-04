Супруг Аллы Пугачевой уехал с гастролями по России. Вдали от
дома Максим Галкин скучает по детям.
Супруг Аллы Пугачевой уехал с гастролями по России. Вдали от
дома Максим Галкин скучает по детям.
В личном "Инстаграм" артист рассказал, что сейчас находится
в Кирове. До начала выступления комик коротал время, пересматривая видеозаписи
на своем мобильном. Кадры, на которых запечатлены его шестилетние дети от Аллы
Пугачевой, заставили Максима Галкина задуматься.
"Я на гастролях, пересматриваю домашние записи и понимаю,
что я довольно занудный папаша 😂 Алла как-то умудряется
их воспитывать без излишнего ворчания😊 (здесь и далее
орфография
и
пунктуация
авторов
сохранены.
– Прим.
ред.)", – написал расстроенный муж Примадонны в
микроблоге.
На
записи юморист отчитывает двойняшек Лизу и Гарри за то, что они якобы чавкают.
Мальчик не согласен с претензиями отца, он заявляет, что просто ест. А девочка
корчит забавные рожицы.
Публикация
вызвала у поклонников восторг. Одной из первых на запись
отреагировала вокалистка Полина Гагарина. "От них невозможно оторваться 😍, – написала она.
Другие
подписчики поспешили успокоить . "На мой взгляд, замечательный
папаша))) и очень добрый!!!", "Да вы
же замечательный Папа!😍👍", "Такие классные👍 яблочки от яблонь недалеко упали ))💙💓🤗", – писали интернет-обыватели.