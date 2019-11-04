Супруг Аллы Пугачевой уехал с гастролями по России. Вдали от дома Максим Галкин скучает по детям.

Супруг Аллы Пугачевой уехал с гастролями по России. Вдали отдома Максим Галкин скучает по детям.В личном "Инстаграм" артист рассказал, что сейчас находитсяв Кирове. До начала выступления комик коротал время, пересматривая видеозаписина своем мобильном. Кадры, на которых запечатлены его шестилетние дети от АллыПугачевой, заставили Максима Галкина задуматься."Я на гастролях, пересматриваю домашние записи и понимаю,что я довольно занудный папаша 😂 Алла как-то умудряетсяих воспитывать без излишнего ворчания😊 (здесь и далееорфографияпунктуацияавторовсохранены.– Прим.ред.)", – написал расстроенный муж Примадонны вмикроблоге.Назаписи юморист отчитывает двойняшек Лизу и Гарри за то, что они якобы чавкают.Мальчик не согласен с претензиями отца, он заявляет, что просто ест. А девочкакорчит забавные рожицы.Публикациявызвала у поклонников восторг. Одной из первых на записьотреагировала вокалистка Полина Гагарина. "От них невозможно оторваться 😍, – написала она.Другиеподписчики поспешили успокоить . "На мой взгляд, замечательныйпапаша))) и очень добрый!!!", "Да выже замечательный Папа!😍👍", "Такие классные👍 яблочки от яблонь недалеко упали ))💙💓🤗", – писали интернет-обыватели.