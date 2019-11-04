После нашумевшего концерта в Минске Примадонна российской эстрады Алла Пугачева сказала, что не выйдет на сцену до восьмидесяти лет. Эксперты к этому заявлению отнеслись со скепсисом.

Посленашумевшего концерта в Минске Примадонна российской эстрады Алла Пугачева сказала,что не выйдет на сцену до восьмидесяти лет. Эксперты к этому заявлениюотнеслись со скепсисом.ноября Алла Пугачева выступила в Беларуси. Сольник артистки прошел при полноманшлаге. Послушать Аллу Пугачеву собралось свыше пятнадцати тысячзрителей. Один из номеров Примадонны своим танцем украсила балерина АнастасияВолочкова.В столицедружественного государства знаменитость решила выступить, потому что об этом еепопросили близкие люди. Алла Борисовна ранее признавалась, что очень любитРеспублику Беларусь. Предки артистки родом именно из этой страны. Также, пословам , там она познакомилась со своим пятым мужем – МаксимомГалкиным.Междутем после концерта в Минске звезда объявила, что следующие десять лет на сценене появится. Артистка заявила, что выступления отнимают у нее много сил издоровья.Наслова отреагировал член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Общественник не верит, чтоПримадонна сдержит обещание.2 Ноя 2019 в 5:18 PDT"Знаете,я не против того, чтобы Пугачева вообще не заканчивала свои концерты и вовсе неделала никакую паузу между ними, но после того, как она заявила в апреле, чтоследующим ее появлением на сцене будет "Вечер романса" в 80 лет, былобы логично других концертов нигде десять лет не проводить. Однако вместо этогоАлла Борисовна поехала в Минск, где снова сказала эту же фразу о 80-летии. Неисключаю того, что ей еще и в другой стране СНГ могут предложить провестиконцерт 70-летия. Удивлен тому, что ее концерт до сих пор не прошел в Киеве.Там бы тоже у нее был аншлаг и возможно даже Зеленский вручил бы ей орденсразу, а не как Лукашенко, который вместо себя прислал представителя сконфетами "Президент", – сказал Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".