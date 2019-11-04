Зеленский назначил нового главу и нового начальника СБУ в Черкасской области.

Новый глава Черкасской области назначен президентом Украины Владимиром Зеленским. Им стал Роман Боднарь, ранее работавший в СБУ Донецкой и Луганской областей. До него должность главы Черкасской области с 30 июля 2019 года возглавлял Игорь Шевченко. Отдельным указом президента он уволен с занимаемого поста.Начальником Службы безопасности в Черкасской области назначен Юрий Погасий. Сергей Ходунов, занимавший эту должность также с 30 июля, уволен. Погасий уже пообещал при посягательствах на интересы государства "жестко действовать в рамках своей компетенции".